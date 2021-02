Governo: Draghi e il totoministri, per i media sul podio Giorgetti, Cartabia e Delrio (4)

06 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - È stato 'eroe per un giorno' il senatore Lello Ciampolillo (con 527 menzioni), che ha ottenuto il picco di esposizione proprio nel giorno della convulsa votazione per la fiducia al governo che lo ha visto protagonista con il suo voto favorevole in extremis. I fari si sono accesi per un paio di giorni anche sul cosiddetto gruppo dei Responsabili: dal 16 gennaio in poi la loro visibilità complessiva sui media è aumentata di quasi 5 volte (3.971 citazioni vs 724). Spiccano soprattutto gli ex fedelissimi di Berlusconi Mariarosaria Rossi e Andrea Causin, espulsi da Forza Italia per avere dato il proprio voto all'esecutivo: Rossi con 1.242 citazioni e Causin 710.