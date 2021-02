Governo: Draghi e il totoministri, per i media sul podio Giorgetti, Cartabia e Delrio (2)

06 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nel totoministri il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha sempre vantato buoni rapporti con Mario Draghi, è in pole position con 824 citazioni in quattro giorni, seguito dalla presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia (675) e dall'ex ministro ed esponente del Pd Graziano Delrio (612). In forte aumento le quotazioni dell'economista Carlo Cottarelli (527), che precede il commissario europeo Paolo Gentiloni (428). Nella lista di questo Governo dei 'migliori' ci sono, nell'ordine, anche il ministro degli Interni uscente Luciana Lamorgese (399 citazioni), l'economista Fabio Panetta (395) e l'ex ministro e presidente dell'Istat Enrico Giovannini (370). Nell'elenco compaiono anche l'ex ministro della Giustizia Paola Severino (321), la virologa Ilaria Capua (241), il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini (152), l'economista Dario Scannapieco (149), l'ex presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone (125) e l'economista Patrizio Bianchi (119).

I protagonisti della scena mediatica sono ancora il premier dimissionario Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Dal 16 gennaio ad oggi Conte si è ripreso la scena mediatica che Matteo Renzi gli aveva tolto fino a due settimane prima dopo l'apertura della crisi di governo. Il leader di Italia Viva nelle prime due settimane di gennaio aveva ottenuto il 25% di citazioni in più rispetto al Premier dimissionario (circa 2.000). Nelle ultime due settimane Giuseppe Conte ha recuperato terreno, ribaltando la situazione con 16.988 citazioni sui media italiani contro le 15.039 di Matteo Renzi, cioè il 13% in più.