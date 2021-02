06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito la consapevolezza della situazione in cui si trova il Paese, in questo c'è la piena consapevolezza della necessità di dotare il Paese, al più presto possibile, di un governo che possa adottare tutte le misure necessarie, a partire dai ristori per aiutare le imprese in difficoltà". Così il capo politico M5S Vito Crimi, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.