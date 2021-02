Governo: Crimi, 'recovery plan da realizzare nel più breve tempo possibile'

06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il Recovery Plan è una sfida per il paese e deve essere realizzato nel più breve tempo possibile, messo sul terreno, e i cittadini europei guardano a come lo attueremo anche per giudicarci. Il mondo ci guarda e giudicherà se l'Italia è un Paese che è cambiato. Garantiremo con le nostre caratteristiche che l'attuazione e messa sul campo di quei fondi sia fatta con trasparenza e onestà". Così Vito Crimi, al termine delle consultazioni con il premier caricato Mario Draghi.