Brexit: Gros-Pietro, 'Gb ora concorrente agguerrito, da freno sarà sprone'

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Brexit ha privato l'Europa di un protagonista di rilievo, portatore di orientamenti meno burocratici, non sempre facilitante nella ricerca di soluzioni condivise. L'accordo raggiunto trasforma un partecipante talvolta discorde in un concorrente vicino e agguerrito". Così il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro, nel suo saluto al Congresso del Forex. "Da freno - aggiunge -si trasformerà in sprone, produrrà sviluppi talvolta alternativi a quelli comunitari, ne renderà evidenti pregi e difetti".