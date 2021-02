Agricoltura: Rolfi, 'regioni rimangano autorità di gestione della futura Pac'

06 febbraio 2021 a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Pieno coinvolgimento delle regioni come autorità di gestione degli interventi di sviluppo rurale nella futura Pac". È quello che chiedono congiuntamente le più grandi regioni agricole d'Europa in una lettera, firmata anche dall'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, indirizzata al vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. Del gruppo Agriregions fanno parte 16 regioni di 7 Stati membri: Açores, Andalusia, Provincia autonoma di Bolzano - South Tyrol, Auvergne-Rhône-Alpes, Baden-Württemberg, Bavaria, Bretagne, Castilla y Léon, Emilia-Romagna, Extremadura, Lombardia, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Sibiu County, Toscana, Wielkopolska.

"Lo sviluppo rurale - ha sottolineato Rolfi - è lo strumento più efficace della Pac per la protezione dell'ambiente. Gli enti locali più vicini al territorio hanno un maggior interesse a realizzare progetti di sviluppo sostenibile basati sull'innovazione, sulla razionalizzazione delle risorse e sulla valorizzazione delle filiere corte anche nell'interesse economico delle aziende agricole, che in Lombardia sono 45.000. L'impianto della riforma attualmente in discussione e la centralità che dà ai piani strategici nazionali rischia di ostacolare il ruolo delle Regioni e quindi di rallentare l'applicazione del Green Deal nelle aree rurali europee".