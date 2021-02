Governo: Grillo pubblica post con punti e ministeri, 'le fragole sono mature'** (2)

06 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile. Creare anche in Italia, come in Germania, Francia e altri Paesi, un Consiglio superiore per lo sviluppo sostenibile con pochi membri, in numero dispari tra 5 e 9, composto di personalità di altissimo profilo scientifico, nominate dal presidente della Repubblica per un lungo mandato (5-10 anni). Una specie di “Corte suprema per lo sviluppo sostenibile”. Con valore consultivo, ma con grande autorevolezza e intensa comunicazione pubblica", prosegue Grillo.

"Ridurre sussidi ambientalmente nocivi. (20 miliardi)Calendarizzando la riduzione con urgenza. Con ammortizzatori tecnici/fiscali/sociali per le categorie svantaggiate (es. agricoltori). La Commissione europea ci dice: volete spendere i nostri 80 miliardi per ridurre l'impatto ambientale, ma state spendendo i vostri 20 miliardi con sovvenzioni che lo aumentano", prosegue Grillo che conclude: "Le fragole sono mature. Le fragole sono mature".