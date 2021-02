Governo: Grillo pubblica post con punti e ministeri, 'le fragole sono mature'**

06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "In alto i profili". E' il titolo del post in cui Beppe Grillo elenca una serie di ministeri e alcuni punti di programma. "Creare un ministero per la transizione ecologica. Fondere in un ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni", scrive Grillo.

"Energia al ministero per la transizione ecologica. Dare la competenza della politica energetica al nuovo ministero per la transizione ecologica o almeno all'eventuale superstite Ministero dell'ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi", è un altro punto di Grillo.

"Meno imposta alle società benefi. Ridurre alle “società benefit” e a quelle che lo diventino l'imposta sul reddito d'impresa dall'attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) alle – al 20% per grandi “società benefit, es. con più di 5 milioni di fatturato) – al 15% per “PME società benefit”. Se grandi società come ENEL, ENI, Barilla, etc diventassero Benefit, sarebbe una rivoluzione. Es. Danone è una “società benefit”", si legge ancora.