Coronavirus: Giani, 'Per fase 2 vaccini in Toscana 13 hub e 350 luoghi intermedi'**

06 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 6 feb. - (Adnkronos) - "In Toscana, per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid, saranno attivati 13 grandi hub, a cominciare da Firenze con il palazzetto dello sport. Ma avremo anche una seconda e una terza fascia di luoghi intermedi, 350 per l'esattezza, che potranno subentrare nella fase di somministrazione del vaccino". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine della presentazione della seconda fase del piano vaccinale.

"Abbiamo da fare un lavoro importante e tutti abbiamo collaborato come una grande squadra - ha sottolineato Giani - Da qui a maggio ci saranno mesi ancora problematici, con i contagi, con i focolai, con i passaggi da zone arancioni a gialle, ma sappiamo che con l'arrivo del caldo la situazione dovrebbe tranquillizzarsi".

Il presidente della Toscana ha aggiunto che il nuovo piano "sarà qualcosa che richiederà uno sforzo che va oltre la competenza, il cuore, e richiederà l'impegno di tutti gli operatori sanitari, medici di famiglia, farmacisti", e che "i toscani possono restare tranquilli, perché fin dal momento in cui si accede alla prenotazione, a partire dal 12 febbraio, sarà tutto chiaro, e per gli over 80 i medici di famiglia avranno ruolo fondamentale e saranno un punto di riferimento".