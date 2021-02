Tv: 'Young Stories', nuova serie Rai sui giovani ai tempi dei social

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “'Young Stories' è un progetto coraggioso, dedicato agli under 25 che hanno sofferto molto il lockdown dovuto alla pandemia. Ed è parte del Progetto Manzi 4.0, impegno Rai, coerente con la missione di servizio pubblico, a ridurre il digital divide”. Lo ha detto il direttore Rai per il Sociale Giovanni Parapini durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Young Stories – Essere giovani ai tempi dei social'. La nuova serie di Rai per il Sociale dedicata agli under 25, disponibile da oggi su RaiPlay, racconta le giornate tipo di 13 ragazzi ‘influencer' che sul web hanno superato paure, coltivato passioni e intrapreso professioni. Non solo: nella serie si parla delle esperienze personali di questi giovani protagonisti, di come vivono la notorietà, di cosa hanno dovuto affrontare prima di arrivarci e di come immaginano il loro futuro.

Parapini ha espresso “soddisfazione per il fatto che è maggioritaria, 8 su 13, la presenza femminile degli influencer. La serie ha una campagna social collegata, con l'obbiettivo di sensibilizzare i giovani sull'utilizzo responsabile dei social. La puntata con il maggior apprezzamento riceverà un invito-premio a un evento Rai che sarà realizzato a luglio, che non posso anticipare ma che mantiene fede alla promessa di ‘comunicazione per tutti', anche attraverso nuovi linguaggi”.