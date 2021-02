Treno deragliato: un anno dopo, procura Lodi 'ancora 2 mesi per chiudere inchiesta'

05 febbraio 2021 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - A un anno di distanza dal treno deragliato a Lodi, che è costato la vita ai due macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù, l'indagine non è ancora conclusa, "ma entro due mesi chiudiamo sicuramente" rendono noto dalla procura guidata da Domenico Chiaro. L'inchiesta, nonostante l'emergenza sanitaria, non si è mai fermata e l'ultimo tassello nella ricostruzione di quanto accaduto la mattina del 6 febbraio 2020 al Frecciarossa 9595 partito da Milano e diretto a Salerno, è la consulenza degli esperti secondo i quali la causa del deragliamento sarebbe dovuta a un malfunzionamento dello scambio, che provocò l'uscita dai binari del convoglio all'altezza del comune di Livraga mentre viaggiava a 300 chilometri l'ora.

Un pezzo difettoso, un attuatore del binario montato con i cavi invertiti, che la squadra di operai di Rfi, che la notte prima del deragliamento stavano lavorando sullo scambio, non avrebbe potuto intercettare. L'azienda produttrice è pronta a dare battaglia, così come gli operai finiti nel registro degli indagati che vogliono dimostrare la propria estraneità alle accuse. La procura di Lodi - la titolare del fascicolo è il pm Giulia Aragno, potrebbe svolgere ulteriori accertamenti prima della chiusura dell'indagine. Oltre alle società Rfi e Alstom Ferroviaria per la legge sulla responsabilità civile, sono 18 persone indagate, a vario titolo, per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni.