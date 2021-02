Lega: Iezzi, 'sinistra non dice niente su post choc contro Salvini?'

05 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Attendiamo che la magistratura verifichi tutte le responsabilità penali del caso, ma nel frattempo la sinistra non ha nulla da dire sul post choc che ritrae Salvini prigioniero delle Br? Cancellarlo non basta. Troppo comodo riempirsi la bocca di sermoni sull'hate-speech e poi far finta di nulla quando a pubblicare foto e frasi infami come queste è un proprio militante". Così il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali.