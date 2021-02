Lega: Feltri, 'Salvini minacciato di morte? Se ne freghi, ragli d'asino non arrivano in cielo'

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Augurio di morte a Salvini. Sarà uno scandalo ma secondo me questa scemenza gli allunga la vita. Non facciamo tanto chiasso". A scriverlo su Twitter è Vittorio Feltri, commentando la notizia delle minacce di morte a Matteo Salvini. "Anche io, come Salvini, ho ricevuto auguri di morte e me ne sono fottuto -dice senza mezzi termini il direttore di 'Libero'- Ho appena fatto una tac con metodo di contrasto che mi ha esaminato tutto il corpo. Non ho malattie. Sto benone. I ragli di asino non arrivano in cielo, evidentemente".