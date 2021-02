05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "È chiaro che, seguendo il percorso indicato dal Quirinale, in questa fase non possono essere posti veti a priori. È però altrettanto chiaro che il Pd non potrà mai rinunciare ai principi che fondano la sua stessa esistenza". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd.