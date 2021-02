Governo: Ue, temi e riforme, Zingaretti offre aiuto Pd a Draghi per esecutivo 'forte e duraturo' (2)

05 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Tracciata la linea tra questi punti, il profilo del "progetto Draghi" viene fuori da se. In più, come aveva già fatto in passato, Zingaretti ha anche citato Carlo Azeglio Ciampi con il suo "l'Italia ce la farà". In questo quadro, nelle parole della delegazione Pd non è rimbalzato alcun riferimento a veti o esclusioni di sorta. "Lasciamo ad altri il tormentone Lega sì, Lega no. La scelta spetta a Draghi", hanno sottolineano fonti parlamentari in serata.

Graziano Delrio lo ha detto apertamente: "Noi non siamo nelle condizioni di porre veti a nessuno, siamo nelle condizioni di porre questioni di principio". Inoltre, sempre nell'ottica di supportare il presidente incaricato, i capigruppo dem nell'incontro con Draghi hanno posto l'accento su quei provvedimenti, a partire da alcune riforme, che sono fermi in Parlamento a che aspettano solo un ultimo sì. Una buona ossatura per un programma dei 100 giorni per una "maggioranza omogenea" che guarda a "fine legislatura".