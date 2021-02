Governo: Renzi, 'l'Italia ha un sogno e toccherà a Draghi concretizzarlo'

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "So per certo che l'Italia ora ha un sogno e toccherà a Draghi concretizzarlo. Devo dire di essere davvero felice, perché oggi l'Italia è in buonissime mani, e questa è la cosa più importante". Lo dice Matteo Renzi in una intervista che sarà pubblicata domani su Milano Finanza.

"Draghi non è Monti. Il periodo storico è diverso, questo è il momento di investire, non di tagliare. Per fare un esempio concreto e dare un possibile riferimento, potrei dire che il governo di Mario Draghi è più simile al contesto di trent'anni fa quando Carlo Azeglio Ciampi ha salvato l'Italia. Sarò chiaro: Draghi è stato l'italiano che ha salvato l'euro e credo che sarà il cittadino europeo che ora salverà l'Italia", dice tra l'altro il leader di Iv.