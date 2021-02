Governo: Renzi, 'da Iv gratitudine a Mattarella, arbitro rispettoso regole'

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Iv esprime una deferente riconoscenza e gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per autorevole e alto magistero, per la grande capacità di risoluzione della crisi, per essere stato in questi 6 anni e per essere un arbitro rispettoso delle regole, come si definì lui stesso" nel discorso a Montecitorio per il suo insediamento, e di esserlo stato "soprattuto adesso. Grazie". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi.