Governo: Giulia Molteni, 'Draghi disciplini e sostenga smart working, è cambio culturale'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Spero che Mario Draghi disciplini e sostenga lo smart working" che "è un cambio culturale" per il lavoro in Italia, per i "suoi spazi ed i suoi tempi". E' la richiesta al presidente del Consiglio incaricato che arriva da Giulia Molteni, Head of Marketing and Communication del Gruppo Molteni. Conversando con l'Adnkronos delle prossime mosse di Draghi attese dalle aziende italiane, l'imprenditrice sottolinea che "la pandemia ha creato senza ombra di dubbio grandi cambiamenti evidenti, come lo smart working, l'accelerazione del digitale". Cambi di passo che hanno "richiesto investimenti nell'e-commerce, nell'acquisizione di nuove competenze", insomma "grandi salti in avanti" e "questo cambiamento culturale va aiutato".

Collaborazioni con i più prestigiosi studi di architettura e designer internazionali, il Gruppo, assicura Giulia Molteni, realizza un costante investimento in ricerca e innovazione tecnologica e "per noi Molteni tutti i nostri gli investimenti del 2020 sono andati in quella direzione, dal punto di vista di filiere produttive, con nuovi macchinari, fino alla digitalizzazione a valle, come un nuovo canale e-commerce negli Usa: abbiamo investito gran parte delle nostre risorse in questi cambiamenti".

"La pandemia ha accelerato la rivoluzione digitale, ha consolidato un cambiamento strutturale, il confine fra casa e ufficio è diventato più labile, quindi bisogna codificare questa nuova realtà che è il tema vero dell'evoluzione della nostra società: il lavoro diventa diverso, diventa un lavoro agile che però va disciplinato e questo noi ce lo aspettiamo da Draghi" osserva l'imprenditrice che taglia corto: "Anche occupazione femminile va sostenuta".

(di Andreana d'Aquino)