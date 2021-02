Governo: Giulia Molteni, 'auspico Draghi investa in vera politica industriale'

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Investimenti in una "vera politica industriale" perché "le aziende vogliono crescere, ma vanno aiutate". E' Giulia Molteni, Head of Marketing and Communication del Gruppo Molteni ad auspicare, conversando con l'Adnkronos, che il presidente incaricato Mario Draghi si diriga su questa rotta per lo sviluppo delle aziende italiane. "Abbiamo un tessuto industriale che ci invidiano ancora molto all'estero" assicura l'imprenditrice ai vertici dell'azienda di famiglia, uno dei pochi brand front ancora interamente italiani del settore 'furniture' di alta gamma e con una produzione totalmente realizzata nel nostro Paese.

Mamma di tre bambini, studi negli Usa, Giulia Molteni sottolinea che "se guardiamo ad esempio all'Inghilterra, vediamo un paese totalmente terziario" e "loro questa diversità con il sistema italiano la sentono". "Questo nostro saper fare, questa nostra capacità di essere eccellenti e, spesso, eccellenti in settori di nicchia va sostenuta, bisogna sostenerle queste imprese" per non pensare poi "alla moda, al design, al food che sono settori industriali in cui l'Italia è forte", osserva ancora l'imprenditrice.

"Lo sviluppo industriale va sostenuto con facilitazioni di politiche del lavoro, con la defiscalizzazione e con investimenti" sulla scia "del programma Industria 4.0 che è stato un modello ottimo" argomenta. "Le aziende vogliono crescere, ma vanno aiutate. Noi siamo una piccola multinazionale direi 'tascabile', abbiamo 12 filiali in giro per 5 continenti e come noi ce ne sono tante di aziende simili in vari settori che vanno sostenute con politiche pro-investimento" è l'orizzonte cui Giulia Molteni vorrebbe guardasse l'ex presidente della Bce dispiegando adesso, a Roma, 'bazooka' come quelli mostrati da numero uno dell'Eurotower.

(di Andreana d'Aquino)