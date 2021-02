F1: Williams presenterà la nuova monoposto il 5 marzo

05 febbraio 2021 a

Berlino, 5 feb. (Adnkronos) - La Williams svelerà la sua nuova monoposto per la stagione 2021 di Formula Uno il 5 marzo, come ha rivelato oggi il team britannico. L'FW43B continuerà a utilizzare la potenza Mercedes come le auto hanno fatto dal 2014, ma questa sarà l'ultima vettura a presentare un cambio progettato da Williams poiché il team ha confermato che utilizzerà trasmissioni Mercedes nel 2022. La squadra ha lottato ultimamente ed è arrivata ultima senza punti nel campionato costruttori 2020. Per il 2021 manterranno la stessa formazione di piloti con George Russell e il canadese Nicholas Latifi. Di recente la famiglia Williams ha lasciato il team dopo che è stato venduto a Dorilton Capital, una società di investimento privata degli Stati Uniti. Altre squadre che hanno già annunciato le date di lancio delle monoposto sono McLaren (15 febbraio), Alpha Tauri (19 febbraio), Alfa Romeo (22 febbraio) e Mercedes (2 marzo). La stagione di F1 inizia con il Gran Premio del Bahrain il 28 marzo dopo che la gara australiana in programma una settimana prima è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus.