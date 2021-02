Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, 'non mi sono mai occupato della strage via D'Amelio'

05 febbraio 2021 a

Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - "Io non mi sono mai occupato della strage di via D'Amelio". A dirlo, in aula, è Fabrizio Mattei, il poliziotto imputato nel processo sul depistaggio sulle indagini sull strage di via D'Amelio. Interrogato dal Procuratore aggiunto Gabriele Paci, Mattei, che è imputato di calunnia aggravata in concorso con altri due poliziotti, Mario Bò e Michele Ribaudo, ricorda il periodo in cui faceva parte del gruppo investigativo 'Falcone e Borsellino', fin "dal dicembre del 1992". "Sono entrato nel gruppo nel dicembre del 1002 e vi rimasi fino al giugno 1995, quando andai nella sezione Pg della Procura di Palermo". Secondo l'accusa Mattei avrebbe 'imbeccato' l'ex pentito Vincenzo Scarantino studiando con lui le dichiarazioni da rendere ai magistrati "per evitare incongruenze".

Mattei tiene a sottolineare che "facevo parte del gruppo Falcone" e "non del gruppo Borsellino". "Il gruppo inizialmente era composto da molte persone e via via è stato ridotto - dice Mattei - si era ristretto, per questo motivo bisognava dare tutti una mano". E ribadisce: "Io non mi sono mai occupato della strage di via d'Amelio - aggiunge il poliziotto, difeso dall'avvocato Giuseppe Seminara - i colleghi che si sono occupati delle indagini sono quelli segnati sui documenti. Non ho mai conosciuto i collaboratori, che non sanno neppure chi sono, non sanno il mio nome, non sono mai andato a Caltanissetta dai magistrati, per loro sono sempre stato un nome insignificante, sconosciuto".