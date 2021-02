Depistaggio Borsellino: momenti di tensione durante interrogatorio poliziotto imputato

05 febbraio 2021 a

Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - Momenti di tensione in aula durante l'udienza del processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di Via D'Amelio, nel corso dell'interrogatorio del poliziotto imputato Fabrizio Mattei, accusato di calunnia aggravata in concorso, con altri due poliziotti, Michele Ribaudo e Mario Bò. Nel corso della deposizione, Mattei più volte si è emozionato e ha parlato di "calvario". Poi, quando il pm Gabriele Paci gli dice: "Se vuole rispondere alla domanda...", il legale di Matteo, l'avvocato Giuseppe Seminara scatta e chiede a gran voce al Presidente del Tribunale Francesco D'Arrigo di chiedere al Procuratore aggiunto di condurre l'interrogatorio con più rispetto. "Io non ci sto", scoppia Mattei. Poi, dopo l'intervento del Presidente D'Arrigo, che sottolinea la "correttezza dell'interrogatorio del pm Paci", l'udienza riprese e Mattei ribadisce di non avere "mai avuto interlocuzioni" con l'ex pentito Vincenzo Scarantino. "Noi ci limitavamo ad andarlo a prendere e ad accompagnarlo a Genova poer gli interrogatori, ad esempio", dice il poliziotto.