Depistaggio Borsellino: Caltanissetta, iniziato interrogatorio poliziotto imputato

Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - E' iniziato davanti al Tribunale di Caltanissetta l'interrogatorio di Fabrizio Mattei, uno dei tre poliziotti imputati di calunnia in concorso nel processo sul depistaggio sulle indagini sull strage di via D'Amelio. Mattei, imputato con gli altri poliziotti Michele Ribaudo e Mario Bò, che facevano parte del gruppo che conduceva le indagini sulle stragi mafiose del 1992, sta rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto Gabriele Paci. "Sono arrivato alla Squadra mobile di Palermo nel 1981 - racconta ripercorrendo la sua carriera in Polizia a Palermo- Inizialmente fui assegnato alla scorta del giudice Giovanni Falcone, poi nel marzo 1982 fui assegnato nella sezione del dottor Cassarà e sono rimasto, onorato di questa partecipazione, anche quando è diventato vice dirigente". "Nel 1987 ho frequentato il secondo corso di sovrintendente, e nel 1990 fui trasferito nella sezione Omicidi della Mobile. Nel giugno 1995 fui trasferito nella sezione Pg alla Procura di Palermo dove sono rimasto fino al 2018, quando sono andato in pensione".