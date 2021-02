Coronavirus: Ricciardi, 'nei Paesi che hanno fatto elezioni contagi ripartiti'

05 febbraio 2021 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "Nei Paesi che hanno deciso di fare le elezioni durante la pandemia si sono verificati costantemente due fenomeni: una più bassa partecipazione dell'elettorato alle urne e una partenza-ripartenza dei contagi dopo il voto. Ci sono delle evidenze, anche se ancora in corso di conferma. Ma si tratta sicuramente di evidenze che non possiamo ignorare". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute, Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza in merito ai rischi legati ad eventuali elezioni.