Coronavirus: M5S Lombardia, 'ok riaperture ma Regione intervenga su casi Corzano'

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - “Se ci sarà la possibilità di aprire in sicurezza, è giusto farlo, così come è necessario agire immediatamente con chiusure mirate dove i rischi della pandemia si manifestano con tutta la loro violenza. Cosa sta facendo Regione Lombardia per la nostra sicurezza in casi come quello di Corzano?". Se lo chiede il capogruppo in Regione Lombardia del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, dopo le dichiarazioni del presidente Attilio Fontana intervenuto per esortare l'apertura, fino alle 22, degli esercizi legati alla ristorazione.

"I numeri che arrivano dal bresciano spaventano, Regione Lombardia sta attuando dei piani specifici per intervenire con tamponi a tappeto e isolare i casi affinché il comune bresciano non diventi la Codogno della variante inglese?", sottolinea ancora.

Fontana "la finisca di passare alla stampa le veline della Lega e cominci a governare la Regione. Potrebbe cominciare risarcendo i danni causati dall'inadeguatezza della sua amministrazione", conclude.