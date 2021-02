Coronavirus: Giani, 'Zona rossa a Chiusi per una settimana'

05 febbraio 2021 a

Firenze, 5 feb. - (Adnkronos) - "Varianti al virus più aggressive e di rapida trasmissione sono state registrate al confine con la regione Umbria, nel comune di Chiusi, in provincia di Siena. Con il sindaco Juri Bettollini abbiamo concordato, in modo preventivo e precauzionale, le misure della zona rossa per una settimana all'interno del territorio municipale da domenica 7 al 14 febbraio". Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook.