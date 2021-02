Sanremo: Emanuele Filiberto, 'senza pubblico? Ridicolo, non è così che si combatte virus'** (2)

05 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "A mio avviso il grande problema di questa pandemia è che non si può riaprire ad esempio i ristoranti e non riaprire i cinema: è un'aberrazione, la cultura è fondamentale -affonda- Cosa vuol dire non avere il pubblico nei teatri e nei cinema ma lasciare le metro, i treni e gli aerei aperti, dove stiamo tutti attaccati? Secondo loro lì il virus non c'è?", aggiunge. Sarebbe invece più saggio "lasciare lo spazio fra le sedie, fare i tamponi, adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e ripartire. Siamo tutti grandi, non abbiamo bisogno dei diktat della politica. Bisogna far ripartire la cultura, perché un paese non va avanti senza".

Tornerebbe a Sanremo? "No. Io mi sono molto divertito a Sanremo, è stata una bellissima esperienza, sono arrivato secondo con una canzone di cui io ho scritto le parole e Pupo la musica, ma siamo andati per fare uno spettacolo televisivo. E poi non si torna mai sul luogo del crimine. Ecco, per me senza pubblico sarebbe stato fantastico, avrei avuto meno fischi", chiude sorridendo Emanuele Filiberto.

(di Ilaria Floris)