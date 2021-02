Governo: Mirabelli, 'servono visione organica, riforma Pa e soluzione conflitto con Regioni'** (2)

05 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Mirabelli interviene anche sul fronte Giustizia: "Occorrono minore complessità legale e chiarezza nelle norme; Si deve puntare ad una dialisi normativa rendendo chiare semplici le disposizioni legislative e auto applicative; evitare che ricadano costantemente in integrazioni di successivi decreti ed altre disposizioni di attuazione per cui la norma resta solo una enunciazione in Gazzetta ufficiale; scongiurare che le nuove norme siano irrealizzabili o richiedano una organizzazione complessa. Ma attenzione - ammonisce il costituzionalista - è una illusione che modificando le regole processuali si risolvano i problemi che riguardano essenzialmente l'organizzazione e l'efficienza del sistema".

"Risolutivo - rimarca l'ex presidente della Corte Costituzionale - sarebbe anche un intervento costituzionale per risolvere le controversie costanti tra governo e regioni, in merito ai conflitti di competenza". Come? "Introducendo con chiarezza la clausola di supremazia: quando c'è interesse nazionale pur con leale collaborazione prevale la decisione dello stato. In qualche modo - ricorda - la Costituzione già lo prevede, ma va esplicitamente espressa la possibilità e reso operativo questo strumento poiché uno dei principi cardine della Carta è quello della sussidiarietà, che opera verso il basso ma anche verso l'alto.". La Consulta il mese scorso per la prima volta sospendendo l'efficacia di una legge della Valle D'Aosta ha dato un segnale in questa direzione? "Certo e lo ha fatto con grande efficienza nei tempi". (di Roberta Lanzara)