Governo: Fornaro, 'con Draghi non si è parlato di Mes, ma maggioranza su salva Stati non c'è'**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Di Mes non ne abbiamo parlato, ma la maggioranza sul Salva Stati in Parlamento non c'è". Lo dice ai cronisti Federico Fornaro, il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, uscendo dalle consultazioni con il presidente del Consiglio Mario Draghi. La delegazione, capeggiata dalla senatrice Loredana De Petris, per poco non si incrocia con la squadra di Iv guidata da Matteo Renzi. "Per l'amor del cielo - dice sferzante De Petris - non me li fate incontrare, dopo quel che hanno fatto...".