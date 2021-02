Varese: sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina, arrestato

04 febbraio 2021 a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Varese un uomo, un cittadino marocchino di 37 anni, trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. L'uomo, con precedenti per droga, è stato fermato mentre rientrava in casa. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato un etto di cocaina e 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della droga. Il 37enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e portato nel carcere di Varese.