Terrorismo: gip Milano archivia indagine su sostegno latitanza a Battisti

04 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 4 feb.(Adnkronos) - - Il gip di Milano ha accolto la richiesta di archiviazione del pm Alberto Nobili, a capo dell'antiterrorismo milanese, che riguardava tre persone, vicine all'ex Pac, finite indagate per assistenza agli associati di terrorismo visto il sospetto che avessero garantito sostegno a Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac estradato in Italia per scontare l'ergastolo. Le indagini, svolte dalla Digos di Milano, hanno ricostruito i mesi precedenti la cattura e la possibile rete di aiuti per la sua latitanza. In base al materiale raccolto – anche quello contenuto nel cellulare sequestrato a Battisti - non è stato possibile contestare l'articolo 270 ter del codice penale: in sostanza i tre non hanno mai aiutato concretamente l'ex terrorista.