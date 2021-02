Sport: New York, Londra e LA in vetta a classifica delle città più identificate, Milano 15esima

04 febbraio 2021 a

a

a

Londra, 4 feb. (Adnkronos) - Una classifica annuale delle città, in tutto il mondo, più associate allo sport vede nuovamente New York al primo posto, seguita da Londra e Los Angeles. Il "Ranking of Sports Cities" di Burson Cohn & Wolfe valuta le prime 50 città sportive di tutto il mondo sulla base di un'analisi quantitativa dell'impronta dell'associazione tra sport e una città (ponderazione 50%), combinata con le visioni basate sulla percezione di leader delle Federazioni Sportive Internazionali (25%) e dei principali media sportivi internazionali (25%). Il calcio e la sua capacità di potenziare, o persino di "fare" il nome di una città, è ovviamente un fattore chiave nell'immagine della città, anche se probabilmente lo è meno per le tre città principali, nonostante NY e LA siano entrambe sede di due franchigie MLS e Londra sia la casa di cinque squadre di Premier League.

Il Barcellona, ​​un nuovo arrivato tra i primi 5 al quarto posto, al contrario probabilmente deve più della sua associazione sportiva alla sua squadra di calcio, un po' come Parigi quinta. Nella top ten spiccano poi Losanna, Manchester Monaco, Tokyo e Madrid. Per trovare la prima città italiana bisogna arrivare al 15esimo posto dove si trova Milano, mentre Roma è al 21esimo e Torino al 38esimo. Le nuove città che sono state aggiunte all'edizione 2021 della classifica sono Birmingham (GBR), Jeddah (KSA) e Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), segnando un forte segnale del ruolo crescente della regione del Golfo nel mercato degli eventi sportivi internazionali, ha affermato BCW.

Lars Haue-Pedersen, amministratore delegato di BCW - BCW Sports, ha dichiarato: “I risultati di quest'anno confermano le tendenze che osserviamo da tempo negli sport e nelle città. Le città la cui immagine è in gran parte associata allo sport ospitano importanti eventi sportivi internazionali o ospitano rinomate squadre sportive professionistiche che promuovono il nome della città settimana dopo settimana, come nel caso di New York. Lo sport ha una potente capacità di attrarre, coinvolgere e muovere le persone e, attraverso un approccio integrato e incentrato sul pubblico, gli eventi sportivi e le squadre professionistiche possono diventare veicoli eccellenti per promuovere una città a livello internazionale e creare impatto economico".