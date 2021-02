Musei: Giani, 'Già 30 Comuni toscani candidati al progetto Uffizi diffusi' (2)

04 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La vicepresidente della Commissione Luciana Bartolini (Lega) si è detta favorevolmente colpita dal progetto "Uffizi diffusi" e sulla stessa lunghezza d'onda anche tutti gli altri consiglieri intervenuti: Gabriele Veneri (FdI), Maurizio Sguanci (Iv), Elena Rosignoli (Pd) e Anna Paris (Pd), che si sono complimentati per la lungimiranza dell'iniziativa e hanno offerto la loro disponibilità per la valorizzazione di taluni luoghi della Toscana.

"Il progetto degli 'Uffizi diffusi' - ha concluso la presidente della Commissione, Cristina Giachi (Pd) - è il primo impegno con il quale la Regione interpreta la competenza che le è riconosciuta dal titolo quinto in materia di valorizzazione dei beni culturali. Sono contenta che il presidente Giani abbia chiesto alla quinta commissione di fare da punto di riferimento per questo progetto e di contribuire con gli atti e con le proprie prerogative a raggiungere l'obiettivo importante di una presenza di un museo come gli Uffizi dislocata anche altrove. La valenza di un simile progetto sia dal punto di vista culturale, sia nella prospettiva del governo dei flussi turistici è evidente. Lavoreremo nel corso della legislatura per raggiungere questi risultati, e realizzare Il progetto degli Uffizi in Toscana".