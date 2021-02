Marketing Col Cuore: ecco la consulenza tesi per offrire un aiuto concreto ai laureandi

04 febbraio 2021 a

a

a

(Pescara, 4 febbraio 2021) - Marketing Col Cuore è una realtà innovativa che affianca le imprese in ogni campo della comunicazione aziendale.

Una realtà fatta di idee, valori e strategie che permette di supportare, con un approccio strutturato, tutti quei marchi che vogliono instaurare un contatto di fiducia con i propri clienti.

In particolare, grazie a una visione umanistica del mercato, la mission dell'agenzia, è quella di individuare, nei destinatari dell'offerta, non un target da raggiungere, ma una risorsa da ascoltare con attenzione.

Protagonista di questo progetto, un team multidisciplinare di professionisti: pensatori, creativi, tecnici e analisti, esperti sia nel management sia nella content strategy.

Marketing Col Cuore: la consulenza ai laureandi

Per supportare la formazione di professionisti nel campo della comunicazione, Marketingcolcuore.com oggi amplia la propria proposta con percorsi di tutoraggio che affiancano gli esperti del futuro.

Il progetto, dedicato ai laureandi, ha come oggetto il supporto nella realizzazione della tesi di laurea ed è mirato a garantire, attraverso la collaborazione di tutor esperti, una consulenza completa in ogni fase della stesura.

Nello specifico, Marketing Col Cuore fa sì che ogni laureando sia seguito da un tutor che lo affianchi in tutte le fasi della realizzazione dell'elaborato. Dalla ricerca alla scelta degli argomenti da trattare, fino alla revisione, il supporto prevede la presenza di un esperto conoscitore della materia in grado di guidare, tramite un know-how ricco di esperienza, la realizzazione del progetto da un punto di vista privilegiato.

In aggiunta, il campo di intervento dei tutor spazia su diverse discipline: dal marketing alla logistica imprenditoriale, dalle attività di impresa all'ottimizzazione e gestione manageriale, e annovera anche le principali tecniche persuasive per la commercializzazione di beni e le innovazioni digitali e comunicative.

Naturalmente, il tutor affianca il tesista in una fase di preparazione dell'elaborato che contempla la compilazione di un prospetto di lavoro preliminare. Il piano così strutturato deve essere proposto al proprio relatore per la necessaria approvazione; solo in seguito, si procede alla stesura vera e propria.

Elaborati di laurea sempre unici e originali

Uno degli aspetti più interessanti del servizio di consulenza di Marketing Col Cuore è l'eccellenza, intesa non solo come qualità dei contenuti, ma anche come originalità. Idee, pensieri, concetti sono sempre accuratamente selezionati per seguire uno stile uniforme e coerente, che garantisce contenuti unici e altamente originali.

Inoltre, Marketing Col Cuore si occupa dell'elaborato con approcci su misura formulati in base alle singole necessità dei tesisti. Si può optare, ad esempio, per un'assistenza in ogni fase della preparazione tesi o soltanto per alcuni aspetti, tra i quali la ricerca della bibliografia di riferimento, la revisione dei contenuti o l'integrazione e l'approfondimento di alcuni particolari argomenti.

Va da sé che si tratti di un supporto molto valido per i laureandi, quasi sempre carichi di impegni in previsione della conclusione del percorso accademico. A tutto questo si affiancano, inoltre, i successivi processi di formattazione, che permettono di ottenere elaborati più leggibili ed esteticamente gradevoli.

Marketing Col Cuore: l'importanza delle scadenze

Il rispetto delle tempistiche di consegna è una delle prerogative della consulenza per la tesi prevista dall'agenzia: un approccio assicurato da un'assistenza flessibile e da una vision che prevede l'esclusiva presa in carico di elaborati che possono essere portati a termine nei tempi concordati.

Un beneficio molto importante per tutti gli studenti prossimi alla laurea, per i quali qualsiasi ritardo sui tempi di consegna può contribuire allo slittamento della laurea.

In vista della discussione della tesi, inoltre, gli esperti dell'azienda affiancano il laureando anche nella preparazione dell'esposizione dell'elaborato, effettuando simulazioni d'esame che preparano il tesista ad affrontare al meglio ogni fase della presentazione.

Il supporto, in particolare, mira a far sì che il laureando, al cospetto della commissione d'esame, possa discorrere di ogni argomento in modo ampiamente professionale, conseguendo una padronanza di contenuti capace di garantire una presentazione più brillante e priva di ogni possibile ostacolo.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.marketingcolcuore.com/

Comunicato a cura di: TiLinko - Img Solutions srl per Kuna Web Agency