Lazio: Pd, 'soddisfazione per assoluzione consiglieri, rammarico per tempi giustizia'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “La notizia dell'assoluzione dei consiglieri regionali del Lazio del PD non ci arriva inaspettata perchè avevamo fiducia nella correttezza con la quale erano stati gestiti i fondi a disposizione del gruppo e dei consiglieri regionali democratici. Ci uniamo perciò alla soddisfazione dei consiglieri, che hanno affrontato questa vicenda con grandissima dignità e serietà. Resta un rammarico pesante, che riguarda i tempi della giustizia: aver dovuto attendere quasi dieci anni per avere questo responso non è da paese civile. Questi procedimenti debbono avere tempi rapidi, per i cittadini interessati e per la credibilitá della giustizia”. Così il deputato Pd Walter Verini, tesoriere del Partito Democratico.