Governo: Zingaretti, 'Pd lavora per maggioranza ampia ed europeista'

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Come ha correttamente detto Andrea Orlando" l'altra sera, "il Pd deve fare di più: lavorare, come stiamo facendo in queste ore, per garantire al professor Draghi una maggioranza e un profilo programmatico forte per affrontare i problemi che l'Italia ha davanti". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Il confronto inizierà domani" e ,sottolinea Zingaretti, "io credo cge possiamo entrare in questa fase con una linea chiara e una proposta di governo credibile per l'Italia". Ovvero: "Sostegno al tentativo in corso" del presidente Draghi, "contributo per una maggioranza ampia e europeista e messa in campo di contenuti per un'azione di governo per una riscossa e ripartenza dell'Italia".