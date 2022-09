Governo: Renzi, 'non c'era un piano, ma sogno Italia ora è nelle mani di Draghi'

04 febbraio 2021 a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - ''Mario Draghi probabilmente è la persona migliore per fare il primo ministro in questo momento. Non posso dire che ci fosse un piano, ma sono sicuro che l'Italia ha un sogno e questo sogno ora è nelle mani di Draghi''. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista in onda su ClassCnbc.

''Mario Draghi -dice- è stato l'italiano che ha salvato l'euro e ora penso che sarà l'uropeo che salverà l'Italia. Riuscirà a ottenere la fiducia e probabilmente il prossimo anno trasformerà il nostro paese perchè il nostro paese è un paese incredibile e magnifico. Abbiamo molti problemi con la politica, ma un grande, grande paese''.

Renzi sottolinea poi di non aver ''chiesto elezioni anticipate e non sono responsabile di un eventuale voto anticipato. Non sono l'unico responsabile della decisione di scegliere Mario Draghi perchè il vero regista è il presidente Mattarella e non io, ma sono molto orgoglioso di avere Maro Draghi alla guida del governo e considero impossibile convocare elezioni anticipate prima del 2023''.

Il leader di Italia Viva dice poi di non interessarsi dei sondaggi ''ma della crescita dell'occupazione e dell'economia. Questa è la differenza: perchè i populisti pensano solo ai sondaggi, ma i politici pensano alla crescita di altri fattori statistici come l'economia e i posti di lavoro''.