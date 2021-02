Governo: Pittella, 'sia chiaro che Draghi è ultima occasione, se no esecutivo elettorale'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Il Pd sta lavorando per un governo politico marcatamente europeista. Per l'Italia è l'ultima occasione ed anche per questa legislatura. Credo che se sia chiaro a tutti il messaggio autorevole del Capo dello Stato: dopo Draghi c'è spazio solo per un governo elettorale e poi per le elezioni. Draghi è la migliore personalità del Paese e un'occasione straordinaria per l'Italia”. Lo dice il vice capogruppo Pd in Senato Gianni Pittella.