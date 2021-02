Governo: Marcucci, 'maggioranza Ursula già c'è, Draghi pensi a modello Ciampi'

04 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "In queste ore stiamo proponendo anche a Leu e al M5S di sostenere il governo. Draghi potrebbe già avere una maggioranza che lo sostiene, è quella che in Europa ha eletto Ursula von der Leyen. Una maggioranza europeista con la grande responsabilità di scrivere un Recovery per l'Italia dei prossimi anni e rivolto alle prossime generazioni”. Lo dice il capogruppo Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci al 'Messaggero'.

"Io faccio riferimento a un'esperienza che vissi come giovanissimo deputato nel 1993. Parlo del governo Ciampi, un esecutivo che gestì un'altra fase eccezionale della nostra storia nazionale. Quello fu un governo presieduto da una personalità notevole come il futuro capo dello Stato, ma con ministri e sottosegretari espressione di partiti. Inutile che le ricordi che Ciampi e Draghi nei loro percorsi di carriera hanno tratti molto simili. Spero che Draghi segua quel modello”, ha detto Marcucci a 'Qn'.

"Sul tema elezioni mi bastano le parole del Capo dello Stato. La penso come lui. L'Italia non può permettersi un turno elettorale in queste condizioni", ha aggiunto.