Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Grazie al Presidente Giuseppe Conte per le sue parole di responsabilità e generosità. Proseguire in un impegno comune è un dovere per chi ama il paese e le sue istituzioni". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.