Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Auspico un governo politico che sia solido e abbia sufficiente coesione per operare quelle scelte politiche, eminentemente politiche perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche non possono essere affidate a squadre di tecniche". Lo dice Giuseppe Conte in una dichiarazione fuori palazzo Chigi.