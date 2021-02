Governo: Conte a M5S, 'io ci sono e ci sarò, con Pd e Leu progetto politico continua'

04 febbraio 2021 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Mi rivolgo agli amici dei 5 Stelle: io ci sono e ci sarò. Come pure dico agli amici del Pd e di Leu: noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché il nostro progetto politico, che ho sintetizzato come alleanza per lo sviluppo sostenibile, continui. E' un progetto forte, concreto, che aveva già iniziato a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perché offre una prospettiva reale di modernizzazione del nostro Paese nel segno della transizione energetica, digitale e dell'inclusione sociale". Lo dice Giuseppe Conte in una dichiarazione fuori palazzo Chigi.