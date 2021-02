Coronavirus: Firenze, divieto di stazionamento nelle aree più a rischio assembramenti

04 febbraio 2021 a

Firenze, 4 feb. - (Adnkronos) - Divieto di stazionamento nelle aree a maggior rischio assembramenti nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 18 alle 22. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che stabilisce i limiti di accesso nelle zone più a rischio di contagio da Covid-19.

La zona interessata dal provvedimento concordato con la Prefettura è compresa nel perimetro delimitato da piazza Beccaria (esclusa), Borgo La Croce, piazza Sant'Ambrogio, via Pietrapiana, via Giuseppe Verdi, via dell'Agnolo, viale della Giovine Italia (escluso) dove, a partire da domani 5 febbraio, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 18 alle ore 22, è disposta la limitazione dell'accesso nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o accessibili al pubblico.

In particolare viene disposto in questo perimetro il divieto di stazionamento per le persone, salva l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti, nel rispetto delle distanze minime interpersonali. E' garantita la possibilità di attraversamento dell'area solo per accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell'area e per il deflusso dall'area.