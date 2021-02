Coronavirus: Firenze, divieto di stazionamento nelle aree più a rischio assembramenti (2)

04 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - “Oggi abbiamo raggiunto un picco di contagi molto preoccupante” ha detto il sindaco Dario Nardella. “Avevo messo in guardia più volte da questa impennata invitando tutti ad evitare assembramenti festaioli e ritrovi di gruppo soprattutto nel fine settimana. Ora dobbiamo fare i conti con i fatti: niente è ancora perduto, possiamo evitare di passare in fascia superiore di restrizione, se ognuno fa per davvero la sua parte e se limitiamo ulteriormente le occasioni di contatto in ogni situazione, di lavoro, familiare e di divertimento".

"Abbiamo predisposto con la collaborazione del Prefetto un piano speciale di presidi con pattuglie interforze di Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in tutta l'area interessata e nel resto delle zone cittadine più esposte. Il gioco di squadra che abbiamo in città – ha aggiunto il sindaco - ci ha sempre permesso di ottenere buoni risultati. Ma più decisivo di tutti è il comportamento individuale: non ci sono regole e controlli che tengano senza un minimo di senso di responsabilità dei cittadini. Vi invito tutti a segnalarci casi di violazioni gravi delle regole di distanziamento e sicurezza. Mettiamocela tutta, per il bene della nostra comunità”.

La violazione dei divieti stabiliti con questa ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.