Calcio: Ferrero, 'Ranieri può allenare altri 10 anni, se vuole sarà confermato'

04 febbraio 2021

Genova, 4 feb. - (Adnkronos) - "Claudio Ranieri è troppo giovane per andare in pensione, è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni". Così il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ai microfoni di Telenord, in merito al contratto del tecnico blucerchiato in scadenza il prossimo giugno. "È un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite da giocare. Ranieri è un signore che stimo molto e se lui vorrà sarà confermato", aggiunge Ranieri.