Musei: Schmidt, 'Progetto Uffizi diffusi partirà in tre mesi, voglio 100 sedi'** (2)

(Adnkronos) - "Spero di annunciare ufficialmente la partenza del progetto Uffizi diffusi entro tre mesi", ha poi aggiunto Schmidt. Alla base del piano, ha infine spiegato, "vi è il concetto secondo cui "non è giustificabile nè eticamente corretto tenere le opere chiuse nei depositi. Così come il vino non è fatto per essere messo in cantina ma per essere bevuto, così le opere d'arte non sono fatte per stare in deposito, ma per essere ammirate, bevute con gli occhi. Noi non siamo per l'art pour l'art ma siamo per l'art pour l'homme et la femme. E l'arte non può vivere solo di grandi centri espositivi: serve anche quello, ma occorre dotarsi di una prospettiva policentrica di arte distribuita il più possibile sul territorio, e, ove possibile, nei luoghi dove e per i quali è nata".

"Agli Uffizi abbiamo già oltre 3000 opere esposte, ce ne saranno altre ancora ma va bene così. Gli Uffizi diffusi invece servono per portare quasi a casa delle persone opere d'arte che attualmente non può vedere nessuno", ha concluso Schmidt.