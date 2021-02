Unicredit: accordo con Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

03 febbraio 2021 a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - UniCredit sigla un accordo con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per sostenere la crescita e la liquidità delle aziende associate e rispondendo così alle necessità determinate dall'emergenza Covid-19. "Grazie a quest'intesa la banca renderà disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese del Consorzio. Ad esempio, il Mutuo Agrario, della durata massima di 36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e garanzia Ismea; e il Prodotto Riserva, linea di credito aggiuntiva della durata massima di 84 mesi, con un importo minimo di 10.000 euro e con la stessa garanzia", spiega una nota Unicredit.

"Una delle risposte che il nostro sistema ha messo in campo contro il Covid – ha detto Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino - è senza dubbio stata una migliore interazione tra produttori e mondo del credito. Gli strumenti finanziari, concepiti in maniera più dinamica rispetto al passato, possono certamente rappresentare un sostegno importante per un settore che sino a ora ha tenuto bene. Occorre non abbassare la guardia specie sul fronte della valorizzazione del prodotto, dei piani di crescita e degli investimenti e per questo l'accordo di oggi assume una valenza strategica".

L'accordo, per Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, costituisce "un valore aggiunto a beneficio delle imprese del Consorzio che, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, sostiene e promuove la crescita e la competitività delle cantine associate. Tenendo conto del continuo mutare dello scenario competitivo in un contesto di globalizzazione dei mercati e nell'attuale fase di emergenza legata al Covid-19, questa nuova sinergia si aggiunge alle numerose iniziative realizzate dal nostro Gruppo dall'inizio della pandemia e rientra in un più ampio progetto di sostegno alle aziende del territorio".