Privacy: TikTok, 'dal 9/2 processo verifica età utenti, app solo dai 13 anni in su'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza delle persone che fanno parte della community TikTok è la nostra priorità assoluta. Abbiamo raggiunto un accordo con il Garante, l'autorità italiana per la protezione dei dati, e oggi stiamo adottando ulteriori misure per supportare la nostra community in Italia. A partire dal 9 febbraio, faremo passare nuovamente ogni utente in Italia attraverso il nostro processo di verifica dell'età e solo gli utenti di età pari o superiore a 13 anni potranno continuare a utilizzare l'app dopo aver eseguito questo processo". Ad affermarlo è Alexandra Evans, Head of Child Safety, TikTok - Europe, dopo i colloqui delle ultime settimane avvenuti tra il social e il Garante per la Privacy.

Inoltre, sottolinea, "abbiamo introdotto un nuovo pulsante di segnalazione dedicata all'interno dell'app, per consentire agli utenti di segnalare un account che ritengono possa appartenere ad un utente di età inferiore a 13 anni. Il nostro team esaminerà e rimuoverà questi account".

"Quando si parla di proteggere i nostri utenti, specialmente quelli più giovani - rileva ancora Evans-, non esiste un traguardo finale e, di conseguenza, il nostro lavoro in questo ambito non si fermerà. Ecco perché continuiamo a investire nelle persone, nei processi e nelle tecnologie che aiutano a mantenere la nostra comunità uno spazio sicuro per un'espressione positiva e creativa". Da domani prende il via una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza all'interno dell'app e su altri canali media in Italia per aumentare la consapevolezza e l'educazione sugli strumenti e le funzionalità di sicurezza disponibili su TikTok per tutti.