Musei: Bruciati (Villa Adriana) ‘chiusi il weekend penalizziamo chi lavora'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Siamo un bene essenziale, nel nostro dna c'è l'idea di essere inclusivi, ed è giusto che tutti i cittadini possano fruire dei musei. Indubbiamente, da questo punto di vista, le fasce lavorative non possono accedere alle nostre strutture”. E' sulla base di questa motivazione che Andrea Bruciati, direttore di Villa Adriana e Villa d'Este, chiede che l'apertura dei musei, garantita dalle disposizioni governative nelle zone gialle dal lunedì al venerdì, sia estesa anche al sabato e alla domenica.

Conversando con l'AdnKronos, infatti, Bruciati sottolinea che “chi lavora non deve essere penalizzato rispetto magari a chi ha più disponibilità di tempo. Senza dimenticare, al di là della valenza culturale, il funzione legata al valore psicofisico che si avverte soprattutto in strutture come quelle delle ville Tiburtine dove si registra una commistione inedita di monumenti architettonici e naturali”. Si tratta di un luogo “controllato, tutelato che abbraccia l'individuo portandolo ad una maggiore condizione di equilibrio con sé stesso”. Se la motivazione della chiusura è quella di “evitare assembramenti, noi abbiamo tutti gli strumenti e i dispositivi per garantire la sicurezza”, conclude il direttore.