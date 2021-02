Milano: rapina un negozio di via Meda, arrestato

03 febbraio 2021 a

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Arrestato in flagranza di reato a Milano ieri sera in via Meda dalla polizia un 38enne cittadino italiano per rapina aggravata in concorso ai danni un negozio di cosmetici e prodotti per la casa. Dopo alcune rapine consumate della zona di Scalo Romana e Mecenate ai danni di farmacie e negozi commerciali, la Squadra Mobile ha intensificato i controlli nei pressi di obiettivi ritenuti sensibili. Alcune rapine sono state commesse da una sola persona altre da due uomini in coppia. In tutti i casi i malviventi hanno fatto accesso all'interno degli esercizi commerciali armati di pistola e, minacciando clienti e dipendenti, si sono fatti consegnare gli incassi. Negli eventi precedenti, a seguito di un'accurata attività di indagine, era stato individuato uno scooter con il quale i malviventi erano soliti darsi alla fuga.